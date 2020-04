Gwyneth Paltrow le declara la guerra al maquillaje y explica la razón

Además, la actriz ha hablado de cómo de rígidos eran los cánones de belleza cuando comenzó su carrera

Aunque en los últimos años se ha venido destacando como una auténtica gurú de la vida saludable y en abanderada de las tendencias más extravagantes en materia de belleza, lo cierto es que en su más reciente entrevista Gwyneth Paltrow se ha definido a sí misma como un “chicazo” -o “tomboy” en inglés- y ha renegado abiertamente del uso del maquillaje cuando no es estrictamente necesario.

De hecho, la oscarizada artista ha asegurado en el nuevo número de la revista People que el uso de los cosméticos puramente estéticos va, en su caso, estrictamente ligado a sus compromisos profesionales, ya que por lo general prefiere presentarse con la cara lavada, fresca y libre de impurezas.

“Nunca he sido una persona de maquillaje, la verdad, me encanta no tener que llevarlo. Para mí, el maquillaje va únicamente asociado al trabajo. Fui a un colegio solo de niñas y, claro, no llevábamos maquillaje. No teníamos que ponernos guapas para nadie. Incluso en mi adolescencia el maquillaje nunca formaba parte de mi rutina. Y creo que, en parte, por eso soy un poquito chicazo. Me encanta la sensación de tener la piel limpia”, ha afirmado.

Asimismo, la actriz se ha congratulado de que los estándares de belleza actuales sean más diversos, flexibles e inclusivos, al menos en comparación con los que presidían sus primeros años de trabajo en la meca del cine. “A nosotras nos enseñaban que los cánones de belleza eran básicamente los de una muñeca Barbie. En los tiempos de mi hija [Apple, de 15 años] las cosas han cambiado radicalmente”, ha explicado.