Lea Michele, protagonista de ‘Glee’, espera su primer bebé

La actriz y Zandy Reich se encuentran juntos desde julio de 2017

Lea Michele, junto a su marido Zandy Reich, están esperando su primer bebé. La intérprete de 33 años está embarazada pero aún no trascendió en qué semana se encuentra. Se trata del primer hijo de ambos y según le confió una fuente anónima a la revista People, la encargada de brindar la primicia, ellos “siempre quisieron formar una familia”.

Lea y su pareja se encuentran juntos desde julio de 2017, y su marido no tardó demasiado en proponerle matrimonio. Luego de su relación con Cory Monteith, coprotagonista de ella en ‘Glee’ y quien falleció en 2013, y después algunos vínculos que no duraron demasiado, para la actriz la llegada de Zandy fue darle una nueva oportunidad a su vida romántica. Él es un importante empresario que no dudó en obsequiarle a Michele un lujoso anillo de compromiso con el que sellaron la llegada de una nueva etapa.

De esa manera, en marzo de 2019 la pareja se casó en el marco de una ceremonia íntima en la que no faltaron varias celebridades amigas de la novia, y en la que se destacó la participación de Ryan Murphy, creador de ‘Glee’ y un íntimo amigo de la actriz. A poco más de un año de ese feliz momento, ahora ambos anuncian otra feliz noticia que los convertirá en madre y padre de un esperado bebé.