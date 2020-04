Mueren un policía, dos mujeres y un hispano: tres brutales accidentes viales en 10 horas en Nueva York

Tres accidentes de tránsito cobraron la vida de cuatro personas en menos de 10 horas, incluyendo un oficial de NYPD y dos mujeres, en un fin de semana nefasto en las calles de NYC, por conductores aprovechando para acelerar por el poco tráfico en la pandemia.

Primero, un policía de Nueva York perdió la vida el sábado después de ser arrojado de su motocicleta en una colisión con un automóvil en Cross Island Parkway, Queens.

Richard Holt (34) fue chocado por un BMW 2014 que aparentemente estaba haciendo carreras con otro auto, alrededor de las 5:30 p.m. cerca de la salida de Bell Boulevard en Bay Terrace, reportó Daily News..

El oficial se dirigía a su trabajo. Había sido asignado a la asistencia a personas sin hogar, pero recientemente estaba trabajando en la respuesta COVID-19, dijeron las fuentes.

Holt Fue llevado de urgencia al Centro Médico Booth Memorial en estado crítico y allí murió. El conductor permaneció en la escena.

Apenas dos horas después, Christine Dahlstrom (32) fue declarada muerta y un hombre de 35 años resultó gravemente herido el sábado por la noche después de que un ladrón estrelló un vehículo robado mientras atravesaba a toda velocidad la costa sur de Staten Island.

Según NYPD, el ladrón subió a un auto SUV Lexus en marcha y estaba acelerando en Arden Avenue cuando se pasó una luz roja y chocó contra un SUV Ford negro en la intersección de Annadale Road, alrededor de las 8:04 p.m.

Dahlstrom, pasajera en el Ford, murió en el lugar, y el conductor masculino de ese vehículo fue trasladado al Hospital de la Universidad de Staten Island en condición grave, pero estable.

Tras impactar el auto Ford, el ladrón estrelló el Lexus robado contra un árbol en ese tranquilo vecindario suburbano. Luego huyó a pie

Horas después, ya en la madrugada del domingo, el hispano Gasper Vallejo (32) perdió el control de su Mercedes-Benz mientras cambiaba de carril a exceso de velocidad en El Bronx y se estrelló contra un pilar de apoyo, muriendo él y una de las dos mujeres jóvenes que iban en su auto.

Vallejo se estrelló contra el pilar frente a 523 Bruckner Blvd, en Hunts Point, con tanta fuerza que el vehículo Mercedes C26 2016 se rompió en dos alrededor de las 3:30 a.m., detalló New York Post.

Los tres ocupantes fueron expulsados: Vallejo y dos mujeres de 22 y 25 años. La más joven murió junto al conductor, y la otra ocupante fue llevada al Hospital Lincoln en estado crítico, reportó NYPD.

