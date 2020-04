Oscar de la Hoya está en pláticas con varias comisiones en Estados Unidos para reactivar el boxeo en julio

El promotor, Óscar de la Hoya, espera que se reanude el boxeo en los próximos meses, específicamente en julio, pues ha comenzado a entablar conversaciones con diversas comisiones en Estados Unidos para hacer eventos sin la presencia de fanáticos.

“Estamos elaborando planes para reiniciar en julio y hemos tenido conversaciones con los comisionados de varios estados, incluidos California, Nueva York, Texas, Arizona y Nevada, explicó el “Golden Boy” a la revista Forbes.

“El boxeo es un deporte que ha sobrevivido a las guerras y los eventos más importantes que hemos vivido en los últimos tiempos. El boxeo siempre ha podido sobrevivir y no espero que esta vez sea diferente”, añadió el creador de Golden Boy Promotions.

