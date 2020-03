Óscar de la Hoya lanza reto a Mayweather: ¡Batalla de flexiones contra el coronavirus!

El ex boxeador invitó a la gente a donar desde un dólar, pues con todo el apoyo se harán millones

El ex boxeador estadounidense Óscar de la Hoya está comprometido en apoyar al máximo la lucha contra el coronavirus, por ello ha lanzado un reto a todas las personas y en especial a Floyd Mayweather.

“Golden Boy” mencionó que invitaba a “Money” a un concurso de flexiones y el que resulte ganador, donará la mayor cantidad de dinero para combatir la pandemia del COVID-19.

“Floyd, iguala lo que doné, por ejemplo. O te desafío a un concurso de flexiones. Quien gane, debe donar más dinero. Hagamos esto, ayudemos a la gente”, comentó el creador de la empresa Golden Boy Promotions.

Asimismo, destacó que todas las personas que están haciendo ejercicio en casa deberían hacerlo con causa, y por cada flexión que realicen, deberían aportar un dólar, ya que de forma gradual se obtendrán millones de dólares para apoyar a los que ahora lo necesitan.

“Los últimos nueve días, he hecho alrededor de 250,000 flexiones y por cada flexión, he donado un dólar. Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Desafiemos a nuestros compañeros, amigos, líderes empresariales, políticos o dueños de negocios o deportes y donemos dinero para crear conciencia”, agregó el ex pugilista.