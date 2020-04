Tiger Woods cuenta la vez que Muhammad Ali lo saludó con un tremendo golpe en las costillas

El golfista se preparaba para jugar el US Open, en Shinnecock Hills, en Nueva York, en 2004

El famoso golfista, Tiger Woods, contó una anécdota que vivió con la leyenda del boxeo, Muhammad Ali, quien sin previo aviso lo golpeó en las costillas para saludarlo, y como una muestra de afecto.

“Me estaba registrando en un hotel, sólo tenía mi mochila y literalmente mis palos de golf. Sólo iba un día, me quedaba a dormir y me levantaba temprano a la mañana siguiente para ir a jugar al golf. Estoy en la fila de la recepción y me golpean las costillas, las costillas derechas”, explicó el estadounidense a Fox Sports.

“Por supuesto, me dolió. Me doy la vuelta y estoy pensando que voy a golpear a alguien. Estaba muy enojado. Miro a mi alrededor y es Muhammad Ali. Él dijo “Hola chico, ¿cómo estás?” Le dije: “¿Por qué me diste un toque de amor tan fuerte?” Era viejo, pero todavía dolía. No puedo imaginar que me golpeen en un ring durante 15 asaltos como solía pelear. Es una locura”, agregó.

Todo esto ocurrió cuando Tiger Woods se preparaba para el torneo US Open, en Shinnecock Hills, en Nueva York, en 2004 y se hospedó en un hotel Hilton, en la ciudad neoyorkina.