Toda la anatomía de Cardi B y Rosalía en un par de ultraceñidos leggings cortos

View this post on Instagram

Finalmente esa Tendencia que las #kardashian pusieron de moda hace tiempo y todoooo el mundo siguió ( POR no decir copio) los “leggings” o lo que antiguamente era ropa de gimnasio 🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ ahora tienen uso y no se ven tan inapropiado o vulgar… “en cada, en cuarentena, relax con mis leggings” ME EXPLIQUÉ BIEN? 🤦🏻‍♂️🤞 oh me enredé….. #cardib #rosalia. (NO comentemos de las uñas)