Algunos teatros de cine en Texas prefieren no reabrir en estos momentos

TEXAS – Aunque el gobernador de Texas Greg Abbott les ha dado la luz verde a teatros de cine para reabrir a partir de este viernes 1 de mayo no todos lo harán.

El lunes Abbott anuncio que en la Fase 1 de su plan para reabrir el estado negocios como centros comerciales, tiendas minoristas, restaurantes, museos, iglesias y teatros de cine.

Entre el martes y miércoles varias cadenas de teatros de cine han publicado sus intenciones y algunas de la más grandes en Texas han decidido que esperaran más tiempo para reabrir sus salas.

Cabe señalar que los negocios con permiso para reabrir no están obligados a hacerlo, el gobernador especificó que no era un requisito.

En Houston el teatro Alamo Drafthouse anunció que no abrirá este fin de semana, y que se tomarían todas las medidas necesarias para poder reabrir de manera segura en el futuro. El Teatro River Oaks muy popular en Houston hasta el jueves no había determinado si reabriría.

Cadenas más grandes como Teatros AMC tampoco abrirán sus puertas y según declaraciones en sus redes sociales es probable que regresen hasta los meses de verano.

La empresa Cinemark tampoco se encuentra lista para reabrir sus salas e igual que AMC lo podría hacer hasta julio.

Los Cinemas Regal en un comunicado dijeron que no se ha determinado si abrirán en los próximos días.

“Estamos en comunicación con las autoridades para tener toda la información necesaria y determinar si podemos abrir con seguridad”, citó el comunicado.

La cadena Studio Movie Grill anunció que por lo pronto sus clientes tendrán que esperar un poco más para poder regresar a sus teatros. En su muro de Facebook se anunció que no abrirán el 1 de mayo.

We're eager to safely reopen our theaters. We are working with the studios & our technology partners to create a safe experience for our guests & team to bring you compelling films but also serve up our American grill menu. While it won't be May 1, we hope to see you soon.

