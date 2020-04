Captan a reportero sin pantalones durante una transmisión en vivo

Un periodista salió al aire con un traje y sin pantalones, sin darse cuenta de que todos podían ver sus piernas.

Hey put some pants on my guy pic.twitter.com/PpCIBRrjP5

La mayoría de nosotros hemos perdido la cuenta de los días que hemos estado en cuarentena, trabajando en casa en pijama y olvidando la última vez que salimos al aire libre.

El reportero de ABC News Will Reeve podría familiarizarse con la situación, excepto que parece haber olvidado algo un poco más importante: pantalones.

Aunque dice que tenía puestos unos “shorts”:

Will Reeve, hijo del fallecido actor Christopher Reeve, apareció el martes por la mañana en Good Morning America para entregar un informe sobre farmacias que usan drones para entregar medicamentos a los pacientes.

Al final del segmento, la tira de noticias en la parte inferior de la pantalla desapareció, revelando que Reeve sólo estaba completamente vestido en su mitad superior.

Reeve, quien opera su propia cámara mientras trabaja desde su casa, más tarde aclaró en Twitter que el segmento no ofrecía un vistazo de su ropa interior, sino más bien un par de pantalones cortos de entrenamiento para el ejercicio que había planeado hacer después de que finalizara su segmento.

“Espero que todos tuvieran una risa muy necesaria”, tuiteó.

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).

Hope everyone got a much needed laugh 😂 pic.twitter.com/GbyLBhL7Be

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020