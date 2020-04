Carolina Sandoval lanza su libro y ante su éxito hay quienes preguntan si por esto dejará Suelta La Sopa

View this post on Instagram

Gracias a mis amigos y familia de @sueltalasopatv por esta linda sorpresa. LOS QUIERO!!! Gracias Charallave, gracias Venezuela, gracias gente bella de mi @instagram, mi @facebook , mi @youtube que siempre han estado ahí en este mundo digital que juntos hemos creado. GRACIAS POR TANTO AMOR hoy en un día tan especial para mí. Nos vemos a las 4:00 pm, hora de Miami para el bautizo y lanzamiento de este sueño #DIMEQUEPOSTEASYTEDIREQUIENERES #CarolinaSadoval ##venenosasandoval #libro #NewBook #Soñadora