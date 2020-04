Cómo negociar con el propietario de mi departamento me perdone el pago de la renta durante el coronavirus

Aunque no lo creas, tú como inquilino tienes más poder que el propietario actualmente

La ciudad de Nueva York, siendo una de las más grandes en el mundo, es natural que existan muchas familias estadounidenses que tienen una vivienda de alquiler. El coronavirus no sólo ha generado que haya incertidumbre de salud, sino por cuestiones económicas, sobre todo para los miles de inquilinos que se han quedado sin empleo y no tienen idea de cómo podrán solventar su responsabilidad de renta, entre otras necesidades.

Este problema no es ajena a los propietarios. Si bien existen muchos de ellos que son económicamente más estables, tampoco están tranquilos sobre sus propias responsabilidades financieras, pagos de hipoteca, servicios, renovaciones, entre otros; y menos cuándo no hay fecha clara para que todo vuelva a la normalidad, tomando en cuenta que sus inquilinos podrían no pagar la renta.

Algo que es muy importante que debes saber como inquilino como primer punto: no puedes ser desalojado por falta de pago de la renta mientras el país y tu ciudad se encuentren con las medidas preventivas de confinamiento, tal como lo señala la orden ejecutiva gubernamental. Incluso hay una propuesta en la mesa legislativa que valora la posibilidad de extender la moratoria de desalojo hasta por seis meses más allá del final de la crisis, mencionado en el senado de Nueva York.

Con esa seguridad por lo menos estipulada durante la pandemia, puedes recurrir a ver las formas en las que resolverás tus asuntos respectivos sobre el alquiler, anticipándote al panorama futuro para tener las herramientas argumentativas necesarias a la hora de negociar con tu arrendador.

De acuerdo con Brick Underground, la mayor arma de negociación se deriva en la posible masiva escapada de varias familias estadounidenses, lo que podría ocasionar que los propietarios traten de mantener a sus inquilinos actuales por temor de quedarse sin efectivo. “La tasa de vacantes va a aumentar y los propietarios estarán más interesados ​​en tratar de retener a sus inquilinos para mantener su flujo de caja en marcha”, aseguró Sam Himmelstein, socio de Himmelstein, McConnell, Gribben, Donoghue & Joseph, patrocinador de Brick Underground.

Dentro de los derechos que tienes como inquilino y por el que podrías tener la ventaja, es que si no llegan a un acuerdo sobre un contrato de renovación, el arrendador no puede desalojarlo, porque los tribunales no están disponibles en estos momentos.

Otra ventaja es que el arrendador tampoco puede aumentar su renta por encima del 5% o una situación en la que no quiera renovar su contrato contigo como inquilino sin una notificación previa. Entre más tiempo lleves como inquilino en la propiedad, más tiempo debe haber del plazo del aviso al cambio a la regla, por lo que ahorita tienes mucho tiempo de ventaja, ya sea para convencer al propietario de llegar a un acuerdo conveniente para ti o buscar otras opciones de viviendas más adecuada a tus circunstancias económicas actuales.

Sé respetuoso al acercarte a la renovación de tu arrendamiento y negociar contra un aumento, por una congelación o reducción del alquiler. “Comience diciendo ‘Me gustaría renovar con el mismo alquiler o menor dada las condiciones económicas actuales’ y vea cómo responde el propietario”, aconseja Himmelstein. Las negociaciones deberían comenzar ofreciendo su mejor escenario y avanzar desde allí, dice. Lo importante es que el arrendador conozca su situación de manera honesta y no con una sensación de que busca beneficiarse de las circunstancias.

También aprovecha tu historial. Es decir, si eres un inquilino que siempre ha pagado su alquiler a tiempo, estamos seguros que tu arrendador estará dispuesto a negociar un precio que a ambos les beneficie.

