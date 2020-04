El doctor Fauci dice que una segunda oleada de coronavirus en EEUU es “inevitable”

El doctor Anthony Fauci, el máximo experto de la Casa Blanca en enfermedades infecciosas, dijo este miércoles que una segunda oleada de coronavirus es “inevitable” y recordó que el nuevo brote es muy contagioso y que está propagado por todo el mundo. Según Fauci, el nuevo repunte de casos tendría lugar este mismo año.

“Si en ese momento hemos implementado todas las contramedidas que necesita para abordar esto, deberíamos hacerlo razonablemente bien”, dijo el experto durante una entrevista en CNN. “Si no lo hacemos con éxito, podríamos tener un mal otoño y un mal invierno“.

El también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas insistió en que si los estados flexibilizan sus restricciones demasiado pronto, el país podría experimentar un aumento de casos “que nos devolvería al mismo bote en el que estábamos hace unas semanas”. Fauci agregó que para evitar eso, es necesario tener un importante número de pruebas en todo el país.

Dr. Anthony Fauci said it was inevitable the coronavirus would come back in the fall, but added that by that time ‘we should do reasonably well’ pic.twitter.com/pZBjadQHAK

— Coronavirus Alarm (@CoronaTurkeyEN) April 28, 2020