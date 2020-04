La dijeron adiós a la carne y ahora son mejores: los súper deportistas que decidieron hacerse veganos

¿Se puede competir al más alto nivel sin comer carne? La respuesta es Sí.

Así lo demuestran estos súper atletas que decidieron tomar el riesgo y cambiar su alimentación por completo por una basada al 100% en plantas; los resultados son demasiado impresionantes para ser verdad.

El tenista número uno del mundo, el mejor piloto de Fórmula 1, varios de los ultra maratonistas más ganadores de la historia, jugadores de la NBA y figuras de los deportes más extremos forman parte de este club que cada día se hace más grande:

Kyrie Irving

Uno de los mejores jugadores de la NBA decidió convertirse en vegano hace un par de temporadas y su desempeño aumentó notablemente.

Scott Jurek

Legendario ultramaratonista, ha ganado muchas de las carreras más duras del mundo -según él- gracias a su alimentación a base de plantas.

Probably more personal to my interest but Scott Jurek. Vegan ultra runner who arguably brought trail running to the main stream influencing a new generation of people to see what limits they could push themselves to achieve. pic.twitter.com/obumtUHQXo

— Ty Ty (@TyTyCub) June 23, 2019