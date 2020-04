Ricardo La Volpe señaló al culpable de la eliminación del Tri en Alemania 2006

México dominó parte del encuentro a la Selección Argentina

Son siete Mundiales de manera consecutiva en los que México ha sido eliminado en octavos de final, por lo que llegar al famoso quinto partido luce cada vez más complicado, pues cada cuatro años surge algún villano o un culpable de las tragedias tricolores.

Una de las eliminaciones más dolorosas fue en Alemania 2006, cuando el Tri se enfrentó a Argentina en los octavos de final. Un juego que se fue a tiempos extra y se definió con una genialidad de Maxi Rodríguez, quien anotó un golazo a Oswaldo Sánchez para sepultar las aspiraciones de la Selección Mexicana, que soñaba con dar la campanada.

En entrevista para la Radio Argentina, Ricardo La Volpe, técnico de aquel seleccionado nacional, señaló a un responsable de aquella derrota.

“A mi lateral, que era Gonzalo Pineda, le dije: -¿Cómo un el pelotazo de 30 metros previo no saliste a presionar? -. Y él me dijo: – Creí que la iba a bajar, cuando hiciera eso, yo lo apretaba’ -Entonces le respondí: – Seguí esperándolo porque nunca la bajó -. Fue una genialidad lo de Maxi Rodríguez. No sólo por el golazo, sino porque además lo convirtió con la pierna inhábil, porque lo hace con la zurda. Lo sigo viendo y en verdad jugábamos muy bien. Con México teníamos un muy buen equipo”, comentó La Volpe.

🗣”Yo le eché la culpa a mi lateral (Gonzalo Pineda). No fue a presionarlo“ 🇲🇽 Ricardo La Volpe, ex-DT de @miseleccionmx, aún le duele la eliminación que sufrió en #Alemania2006 a manos de @Argentina. 👀Quería llevarlos al quinto partido, ¿Lo hubiera logrado? pic.twitter.com/QIvAlf7LVz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) April 1, 2020

Está claro que en aquella ocasión fue una obra de arte de Maxi lo que eliminó a México, pero el Tri ya ha perdido de todas las maneras posibles en octavos de final: penales ante Bulgaria, gol de último minuto ante Alemania, derrota ante el rival odiado Estados Unidos, sin oponer resistencia contra Brasil y por supuesto, con el famoso “No era penal” contra Holanda.