Siguen los ataques: Miguel Herrera elogió la carrera del ‘Chucky’ Lozano y criticó la de Diego Lainez

El 'Piojo' comparó los procesos de los dos futbolistas mexicanos

Una vez más el técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, habló sobre la partida de Diego Lainez al Betis de España, y esta ocasión comparó su carrera con la de Hirving Lozano, a quien elogió en una entrevista para W Radio.

El técnico azulcrema destacó la madurez que tuvo el ‘Chucky’ y reconoció el proceso que siguió en el fútbol mexicano, para consolidarse y luego partir al viejo continente.

“Me parece que el ‘Chucky’ Lozano también tenía cualidades, pero él aguantó se consagró en Pachuca después de ser campeón ya siendo titular indiscutible y luego se fue a Europa y llega allá y la rompe y ya lleva a allá tres o cuatro torneos extraordinarios”, destacó el ‘Piojo’.

“El proceso de Hirving Lozano fue muy bien llevado el de Diego Lainez no” 😱. Esto dice Miguel Herrera en vivo en nuestra página de Facebook.#LaVozDelFutbol ⚽ pic.twitter.com/Fo3onge4NZ — W Deportes (@deportesWRADIO) April 29, 2020

El mismo Herrera explicó que uno de los factores decisivos para que Lainez partiera a Europa fue la presión que ejerció su padre, pues después de ser campeones, el ex americanista ya solo pensaba en salir del club.

“Yo lo único que he expresado todo el tiempo fue lo que viví, a mi Lainez no me va a engañar porque yo estuve ahí sentado, yo estuve ahí en las pláticas, luego me fui a entrenar, regresé y Santiago (Baños) me mantuvo al tanto de todo, no voy a engañar a nadie, ni quiero decir nada. Claro que el papá estaba ahí obviamente presionando porque se quería ir, apenas terminamos de ser campeones y lo primero que le dijo Lainez a Mauricio Culebro fue ‘Ya soy campeón ya me quiero ir’, ya traía la cabeza rodando muy rápido el muchacho”, declaró.

Continúa la novela entre Miguel Herrera y Diego Lainez. 👀 “Terminando la final lo primero que le dijo a Baños es que ya era campeón que ya se quería ir, tenía la cabeza muy rodada el muchacho, todo lleva un proceso”. – El ‘Piojo’ en @deportesWRADIO pic.twitter.com/A2YGeGsKDn — Ramón Cáceres (@reymonero) April 29, 2020

De igual forma, el “Piojo” expresó que Lainez destacó y por eso fue ganándose un lugar en el once inicial de su equipo y le deseó éxito en sus proyectos.

“Él estaba haciendo las cosas muy bien en el América, ya se estaba ganando la titularidad, terminó siendo titular en ese campeonato del club y no fue titular porque yo estaba en contra de él porque si yo hubiera estado en contra de él, lo corro del equipo, él fue titular porque el muchacho trabajó y se rompió el alma para ser titular. Sé que a Lainez le va a ir muy bien, yo lo único que siempre dije es que para mí se adelantó su proceso. Sus aspiraciones no las quiero parar, ni quiero decir que están mal, creo que están muy bien, pero todo lleva un proceso de trabajo” concluyó Miguel Herrera.