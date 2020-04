¿Su salvador? Paco Jémez está interesado en fichar a Diego Láinez para el Rayo Vallecano

El estratega busca al mexicano para reforzar su plantilla el próximo torneo

Aún se desconoce cuándo volverá a la acción el fútbol en España o si se reanudará el torneo 2019-20 que se mantiene inconcluso por la pandemia del coronavirus, pero por esa razón, algunos equipos ya están pensando en reforzarse para la próxima campaña, tal es el caso de Paco Jémez y el Rayo Vallecano, quienes tienen la mira puesta en Diego Láinez.

¡VA POR UN MEXICANO! Paco Jémez quiere llevar a un futbolista azteca a su equipo 👉🏼 https://t.co/Ufah1KFzQi pic.twitter.com/1ylOg0Ervj — Futbol Total (@MXFutbolTotal) April 29, 2020

El futbolista mexicano no ha rendido como se esperaba en el Betis y no ha tenido la continuidad que él mismo esperaba cuando firmó su contrato; sin embargo, dentro de poco su carrera podría tomar un nuevo rumbo. Y es que Jémez, el DT recordado en México por su paso con Cruz Azul, quien ahora dirige al equipo de Vallecas reveló que intentó llevarlo a su club y que no quitará el dedo del renglón con el delantero.

“De hecho, nosotros le pedimos la cesión al Betis, cosa que al final no pudo ser, pero sin ir más lejos yo quería que viniera el Rayo Vallecano para este año, que estuviera con nosotros, pero no llegamos a un entendimiento y entonces no se pudo, o tal vez el jugador no lo ha creído conveniente pasar a una división menor a pesar de que no estaba jugando y no pudo ser, pero estaría encantado de que pudiera estar en mi equipo, es un jugador excepcional“, dijo Jémez en entrevista con ESPN.

“Yo en mi equipo quiero buenos jugadores, entonces si existe la posibilidad en algún momento de poder coincidir, indudablemente lo haré y porque a mí me da igual que sea mexicano, polaco, alemán o brasileño, entiendo que es un buen jugador y lo quiero para mi equipo”, finalizó Jémez, aclarando que el deseo no es debido a la nacionalidad del jugador.

#Internacional ⚽️ ¡LE ECHARON EL OJO? 👀 El futuro de Diego Lainez podría cambiar, pues según diversos medios, Paco Jémez lo tiene en la mira para llevarlo al Rayo Vallecano ante los pocos minutos en el Betis. ¿Será a mejor opción para el mexicano?#MexicanosEnElExtranjero pic.twitter.com/qdtqMh8jrx — Community Sports (@csportsag) April 29, 2020

Paco dirigió a la Máquina Celeste en la Liga MX durante dos torneos, entre 2016 y 2017, en los cuales consiguió 17 victorias por 13 derrotas y 18 empates.