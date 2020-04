Un árbol que cayó sobre una casa móvil en Texas cobra la vida de un padre de familia mientras dormía

TEXAS – Las tormentas que azotaron el sur de Texas el miércoles por la madrugada dejaron daños en el área de Huntsville (50 millas al sur de Houston) y cobraron la vida de un hombre mientras dormía en su residencia.

La Policía de Hunstville reportó que un árbol fue derrumbado por las tormentas y cayó sobre una casa ubicada en la cuadra 100 de la calle Samantha Lane por la madrugada.

La víctima se encontraba en la cama cuando el árbol derrumbó el techo de su casa móvil.

