‘We Are One’ el festival internacional de cine que Youtube transmitirá en streaming de forma gratuita

Con el distanciamiento social impuesto para reducir la transmisión del coronavirus, diversas empresas del entretenimiento y productoras de cine se han solidarizado para ofrecer sus contenidos de manera gratuita y vía internet.

Esta semana, Tribeca Enterprises y Youtube anunciaron la creación de ‘We Are The One: A Global Film Festival’, evento que nació de la unión de distintos festivales internacionales de cines con el fin de llevar lo mejor del séptimo arte hasta los hogares de los cinéfilos en todo el mundo. De acuerdo a los organizadores, el festival será transmitido sin publicidad y contará con películas, cortometrajes, documentales, shows de música, comedia y conferencias.

Aún no se han dado a conocer la fecha en la que se llevará a cabo el festival ni las películas que integrarán la selección. Lo que sí se informó fue que las ganancias recaudadas en este evento de 10 días serán donadas para contribuir a la lucha contra el coronavirus.

Los festivales internacionales de cine que formarán parte de ‘We Are The One: A Global Film Festival’ son los siguientes: