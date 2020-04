Algo que haces y es muy común te hace subir de peso, hasta 1 kilo por semana

Dormir bien es tan importante como la dieta y el ejercicio para estar sano

A todos nos gusta lucir bien, no tener sobrepeso y estar saludables. Para eso es importante cuidarse, hacer ejercicio y comer de forma equilibrada. Pero aún así, hay que tener en cuenta que es normal fluctuar ligeramente de peso.

Todo nos afecta y cada día cuenta.

Hay días en los que te puedes notar más inflamado, que los jeans no te cierra. No te alarmes, si no has comido de más el aumento no se debe a un abuso de la comida. Sino a una falta de sueño.

Sí, has leído bien. No dormir te puede hacer engordar. Es importante que le prestes atención a tu sueño, es fundamental para la salud estar descansado.

Según informa Eve van Cauter, la directora del Centro del Sueño y Metabolismo de la Universidad de Chicago, dormir menos de 7 horas al día puede tener consecuencias para la salud, que notarás también en la báscula. Hasta un kilo por semana puedes aumentar si no duermes bien.

No dormir adecuadamente provoca un aumento de la sensación de hambre durante el día y esto hará que seguramente caigas en tentaciones que suben tu consumo calórico.

Según un estudio que hizo la universidad mencionada, si no descansas y tienes más hambre por ese motivo puedes consumir hasta 300 calorías más por día.