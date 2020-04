Lo que nadie quería escuchar: máxima autoridad sanitaria de EEUU dice que tal vez no habrá deportes en 2020

A pesar de que en las recientes semanas el Dr. Anthony S. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas y una de las principales figuras de la lucha contra la pandemia de coronavirus en los Estados Unidos, se había mostrado optimista en la posibilidad de que las ligas deportivas puedan regresar a la actividad, lanzó este martes una advertencia que prendió los focos rojos en el mundo del deporte.

Por primera ocasión planteó la posibilidad de que no se puedan ver eventos deportivos en el país por lo que resta del año, aunque todavía no es el momento para definirlo, ya que la prioridad al día de hoy es controlar la enfermedad.

Letting a sports league reopen would probably mean isolating the players in their off time, Dr. Fauci said. "I know it’s going to be difficult for them not to be out in society, but that may be the price you pay if you want to play ball." https://t.co/6LmbjkwqDs

— NYT Sports (@NYTSports) April 29, 2020