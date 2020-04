Texas: En Galveston quieren “salvar el verano” y abren las playas

GALVESTON – Las autoridades informaron que las playas de Galveston abrirán completamente el viernes al público.

Las playas han estado abiertas con restricciones de 6 a.m. a 9 a.m. para peatones, corredores y surfistas. Durante este tiempo no se permitían vehículos, toallas de playa, sillas y tiendas de campaña, pero a partir del viernes 1 de mayo estarán abiertas todo el día y para el público en general.

With beaches opening back up in Texas, we encourage everyone to please go to our website and checkout the safety tips and flag warning system to stay safe at the beach. @KHOU @GalvNews @FoxNews https://t.co/dOsTN7kc0U

— GalvestonBeachPatrol (@IslandLifeguard) April 30, 2020