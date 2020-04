Texas: Los buscaban por sospecha de robo de identidad y les descubren un arsenal de armas y tres kilos de metanfetaminas

HOUSTON – Tres personas se encuentran tras las rejas luego de que la Policía encontró armas de alto calibre y tres kilos de metanfetaminas en el interior de un condominio de lujo, el jueves por la mañana cerca del centro.

Policías con la Oficina del Sheriff de Precinto 5 del Condado Harris protagonizaron una redada en el lugar y entre las armas de alto calibre encontraron las drogas.

Oficiales informaron que llevaban meses investigando el condominio ubicado en la intersección de St. Emmanuel y Tuam por sospecha de que en el interior estaban realizando una operación de robo de identidad.

Según las autoridades, los sospechosos se robaban el correo de buzones para luego crear documentos falsos de identificación y solicitar préstamos. Con el dinero compraban vehículos y armas.

Precinct 5 Captain Leslie Martinez briefs the media after 3 suspects were arrested in a morning raid in 2800 block of St. Emanuel. @ConstableHeap’s deputies found dozens of guns, stacks of counterfeit checks and several kilos of meth found inside. #hounews #ForThe5 pic.twitter.com/c5okE6vO9I

— Harris County Pct 5 (@HCpct5) April 30, 2020