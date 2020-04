Tremenda discusión protagonizaron Carolina Sandoval y Luis Alfonso Borrego en Suelta La Sopa

"Cállate un momentito... no me importa, no te quiero ni ver...", le dijo La Venenosa en pleno programa y al aire por Telemundo

Carolina Sandoval y Luis Alfonso Borrego- Lucho- en Suelta La Sopa, protagonizaron un fuerte intercambio de opiniones sobre el actual escándalo que protagonizan Alejandra Guzmán y Frida Sofía.

Lucho Borrego expuso varios puntos sobre este tema, primero hizo hincapié en que reconoce que la infancia y adolescencia de Frida Sofía probablemente no fue fácil, sobre todo por “los desfases” que vivió Alejandra Guzmán, sobre todo, dijo: “Por su abuso de drogas”.

Pero Lucho también señaló que pese a lo anterior, los traumas a medias, parece, no se le hacen justos. Fue ahí dónde argumentó lo siguiente: “Qué fácil es tirarle a tu mamá, señalarla y criticarla pero viviendo en el departamento que ella te dio y recibiendo el dinero para tu carro, para el mantenimiento de tu apartamento…“.

El panelista fue contundente al expresar que en la actualidad -la familia Pinal- vive un momento en el que están llamados a la unidad.

“Es un momento donde la familia tiene que estar unida, no solo por la pandemia sino porque doña Silvia Pinal, sí, tu abuela Frida Sofía, está enferma, la acaban de operar y ni siquiera -me dicen personas cercanas a la familia- que ni siquiera ha llamado“.

Las palabras de Lucho Borrego hicieron estallar a Carolina Sandoval.

“Escúchame algo, no puedo, ojalá estuviera yo en el estudio para quitarle la corbata a Lucho y callarlo”, dijo Carolina; “pero porqué… no, no tengo corbata puesta...”, respondió su compañero ante la reacción de Sandoval.

“Cállate un momentito… no me importa, no te quiero ni ver. Cerré los ojos cuando empezó el programa para no verte porque no estoy de acuerdo, y lo dije esta mañana cuando tú y yo hablamos en persona, en privado, por teléfono viéndonos las caras a través de la reunión de producción; no puede ser que se sigan metiendo con Frida, y con Juan Manuel también tengo dos cosas que hablar”, expresó Sandoval.

“Ah, pero ella sí con su mamá”, preguntó Lucho exasperado por los comentarios de “La Venenosa”. “A la mamá se respeta”, dijo acotó el conductor.

“No, no, no”, le respondió de inmediato Carolina. “No me interrumpas. No me interrumpas”. Fue ahí cuando Juan Manuel Cortes también tomó la palabra y dijo: “Carolina, pero también hay que ser agradecidos”.

“Déjenme hablar, que estoy en mi casa y todavía me están prohibiendo que hable… No puede ser… Frida Sofía es una muchacha que está en su casa sola”, expuso Sandoval. “Porque quiere”, le dijo rotundo Lucho.

La discusión se puso verdaderamente intensa y aquí a través de este video en Instagram pueden ver la conclusión y como Carolina Sandoval pide oración para madre e hija ante este nuevo escándalo.

A través de Telemundo Entretenimiento puedes ver también la discusión completa entre estos panelistas, dándole click aquí.