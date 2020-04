Un perfume, el regalo ideal para el Día de las Madres… pero que no sea pirata como estos

Entre los regalos más comunes para festejar a las madres en su día están los perfumes. Son obsequios que tienen muy buena aceptación y mejor aún cuando se trata de prestigiosas marcas. Sin embargo, en muchas ocasiones los vendedores de estas fragancias suelen dar gato por liebre.

Y es que el perfume es uno de los productos más comunes en el mercado de la piratería, como lo demuestra el enorme decomiso registrado en el puerto de Miami un mes antes de la celebración del Día de las Madres.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que el pasado 9 de abril fueron incautadas 1,440 cajas de cartón que contenían más de 60,000 frascos de perfume pirata.

El cargamento había sido enviado de China para venderse en Estados Unidos como mercancía original de las marcas Chanel y Christian Dior.

De ser genuinos, los más de 60,000 frascos de perfume tendrían un precio de venta sugerido por el fabricante de más de $1.7 millones de dólares, indicó CBP.

“Los falsificadores engañan a los consumidores al crear productos que son confusamente similares al producto real”, advirtió CBP. “A primera vista, el cliente ve la marca tanto en la caja como en el frasco del perfume y que tienen colores parecidos a los originales, a veces suelen indicar que está fabricado en Francia para enfatizar que se trata de un producto de mayor calidad, pero si lo ven más de cerca, en realidad están hechos en China”.

In recognition of #WorldIntellectualPropertyDay, we’re sharing some of the counterfeit objects that @CBP has seized throughout the year. Learn more about CBP’s aggressive IPR enforcement program: https://t.co/iYJPzRyw2S #CBPTrade #TradeMatters pic.twitter.com/v4pABhPe1c

— CBP Office of Trade (@CBPTradeGov) April 26, 2020