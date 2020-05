¿Cansado de preparar Banana Bread? Utiliza básicos de la despensa para cocinar muffins gluten-free

Si tu actividad favorita del confinamiento es hornear, no puedes perderte esta exquisita y fácil receta. Estos Muffins de frambuesa y almendra, son el antojo saludable perfecto ya que no contienen gluten ni azúcar

Probablemente todos en algún momento de las últimas 7 semanas del confinamiento hemos preparado la receta de Banana bread y es que es que según los datos de las búsquedas más populares en internet, es el pan que todo mundo quiere hornear. Es bien sabido que hornear es una actividad terapéutica que nos relaja, nos ayuda a disfrutar de una manera confortable el tiempo en casa y se presta para replicar deliciosas y versátiles recetas.

Si estás interesado en continuar explorando tu panadero oculto, está receta de Muffins de frambuesas con almendra no puede faltar en tu repertorio. Se trata de un pan irresistible y saludable, ya que son libres de gluten, de azúcar y en general se elabora con productos básicos que tenemos en la despensa. Lo ideal por supuesto es elaborarlos con frambuesas frescas, sin embargo es probable que debido a la situación actual no tengamos este tipo de productos a la mano; no le des importancia ya que quedan de maravilla utilizando cualquier fruto rojo que tengas en casa, inclusive puedes utilizar esa bolsa de moras congeladas.

Receta de Muffins de frambuesa y almendra

Ingredientes, para 12 piezas:

2 tazas de harina de almendras

2 huevos grandes

1/4 taza de aceite de coco (derretido)

1/4 taza de miel

1 cucharada de extracto puro de vainilla

1/2 cucharadita de extracto de almendras

1 cucharadita de vinagre de manzana

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal marina

1 taza de frambuesas (pueden ser frescas o congeladas, también puedes utilizar moras)

Pasos a seguir:

1. Pasos previos: Precaliente el horno a 350 ° F. Forra con papel encerado el molde para muffins.

2. Para preparar la mezcla: En un tazón mediano agrega la harina de almendras, los huevos, el aceite de coco derretido, la miel, la vainilla, el extracto de almendras, el vinagre de manzana, el bicarbonato de sodio y la sal, mezcla bien con la ayuda de una espátula hasta que estén bien combinados. Finalmente agrega muy delicadamente las frambuesas y mezcla en forma envolvente.

3. Proceso de horneado: Usando una medida de 1/4 de taza, deja caer la masa en cada orificio del molde. Hornea por 15 minutos, posteriormente gira la charola y hornea por 15 minutos más, o hasta que los bordes estén dorados. Los muffins deberán quedar estén firmes en el centro, prueba insertando un cuchillo en la parte central de alguno deberá salir limpia.

4. Pasos finales: Retire la sartén del horno. Permite que los muffins se enfríen en la charola al menos 15 minutos antes de desmoldarlos. Conserva en un recipiente hermético, cubre con una toalla de papel y tapa. Se conservan bien de uno a dos días, almacena a temperatura ambiente.