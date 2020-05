Gobernador dice que tal vez California está a días, no semanas, de reabrir

Gavin Newsom dice que en California pueden ser "días, no semanas" de levantar más restricciones por COVID-19

El gobernador de California repentinamente cambió el viernes su discurso sobre la necesidad de mantenerse en casa durante la pandemia de coronavirus.

“Nos estamos acercando a hacer cambios muy significativos a esa orden de quedarse en casa”, dijo el gobernador Gavin Newsom en su rueda de prensa diaria sobre el impacto del coronavirus en California. “Dijimos ‘semanas, no meses’ hace unos cuatro o cinco días. Quiero decir ‘muchos días, no semanas’. Mientras sigamos siendo prudentes y reflexivos en ciertas modificaciones, creo que haremos algunos anuncios “.

Newsom dijo que creía que “nos estamos acercando mucho, mucho” a levantar las restricciones a más negocios, incluidos los sectores minorista, hotelero y de restaurantes.

El gobernador insinuó que explicaría esos cambios la próxima semana.

“Nadie quiere usar la palabra paciencia, así que no usaré esa palabra”, dijo. “Todos estamos impacientes y estamos profundamente ansiosos y profundamente deseosos de comenzar a pasar la página y doblar la esquina … Los datos comienzan a darnos más confianza”.

Los datos a los que se refiere Newsom incluyen el número de hospitalizaciones y “personas bajo investigación” como posibles casos de COVID-19.

Newsom dijo que las hospitalizaciones en la UCI se mantuvieron estables en las últimas 24 horas, las hospitalizaciones por coronavirus en general disminuyeron en un 2% y las personas bajo investigación disminuyeron un 13.9%.

Pero el viernes también marcó dos hitos menos optimistas: el número de muertes relacionadas con el coronavirus en California superó los 2,000 y el número total de casos positivos superó los 50,000.

NEW: CA has 50,442 confirmed cases of #COVID19:

+3.1% from yesterday. 3,428 of those are in hospitals:

-2.0%. 1,192 of those are in the ICU:

+0.0%. We’ve now tragically lost 2,073 people to #COVID19 in CA. Remember: Your actions impact the lives of others. #StayHomeSaveLives — Gavin Newsom (@GavinNewsom) May 1, 2020

Newsom ha dicho en repetidas ocasiones que siente la presión de reabrir el estado más rápidamente, pero se apoya en datos científicos para decidir el momento.

“La política no impulsará nuestra toma de decisiones. Las protestas no impulsarán nuestra toma de decisiones. La presión política no impulsará nuestra toma de decisiones”, dijo a principios de esta semana. “La ciencia, los datos y la salud pública impulsarán nuestra toma de decisiones”.

Going to REPEAT, REPEAT, REPEAT: CA is flattening the curve because folks are staying home. Practicing physical distancing. We aren’t out of the woods yet. We must continue to take this seriously and allow our re-opening to be guided by science and public health. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 30, 2020

Los abogados de las ciudades de Dana Point y Huntington Beach buscarán órdenes de restricción temporales mientras resisten la orden del gobernador Gavin Newsom de un “cierre duro” temporal de playas en el condado de Orange.

