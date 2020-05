Kris Jenner cree que su hija Khloé y Tristan Thompson vuelven a dormir juntos

La mamá de Khloé está segura de que su hija y su antiguo novio ahora son amantes...

La matriarca y mánager del clan Kardashian, Kris Jenner, está convencida de que su hija Khloé, quien vuelve a compartir casa con su ex novio Tristan Thompson -padre de su pequeña True y protagonista de todas las infidelidades que acabaron dinamitando su relación- han retomado alguna que otra de las actividades que marcaron su antiguo y convulso noviazgo.

Como ha puesto de relieve el último episodio de ‘Keeping Up With The Kardashians’, buena parte de la familia se pregunta estos días, sobre todo Scott Disick, padre de tres hijos con Kourtney Kardashian, si la ex pareja ha vuelto a dejarse llevar por la pasión bajo las sábanas. La respuesta de Kris ha sido tajante: “Oh, sí, cien por cien”, le ha dirigido a su yerno por medio de una video llamada emitida en el programa.

Sin embargo, Khloé Kardashian ha vuelto a insistir en que su renovada convivencia con el jugador de baloncesto, en la mansión californiana de la celebridad, solo responde a la necesidad de mantener intacto el núcleo familiar en estos tiempos de reclusión forzosa y por el bien de su niña, por lo que ha negado directamente la teoría que maneja su progenitora.

Eso sí, la tercera de las hermanas Kardashian ya dejó patente en episodios anteriores que no descarta volver a ser madre en el futuro y que, para ello, podría recurrir a la inseminación artificial y, de forma más concreta, al citado Tristan en calidad de donante. “Ya tengo un donante de esperma. Sí, Tristan. Tiene que firmar documentos legales para serlo oficialmente. Pero quién sabe, si en tres años me he vuelto a casar con alguien, probablemente no lo necesite y diga: ‘Ya no lo quiero'”, aseguraba ante las cámaras.