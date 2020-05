No más especulaciones: Magic Johnson adelanta que él y Kobe Bryant tendrán sus documentales

Luego de darse a conocer que la temporada del adiós de Kobe Bryant fue documentada en su totalidad por un equipo de producción pagado por el propio astro del baloncesto, este jueves Earvin ‘Magic’ Johnson puso fin a las especulaciones al respecto del uso que se le dará al material y adelantó que ya está el proyecto en marcha para la realización del documental de Bryant.

“Eso definitivamente va a suceder”, anticipó Johnson en entrevista con Entertainment Tonight. “Creo que fue lo suficientemente inteligente como para que una cámara lo siguiera, documentando cada movimiento. Vamos a ver un montón de cosas detrás de las escenas en Kobe”, agregó.

Yes, Magic Johnson Has a Documentary About His Life in the Works, and Kobe Bryant Does, Too https://t.co/x5b3M0OIL9 pic.twitter.com/Z40TMuvcNQ

— The Root (@TheRoot) April 30, 2020