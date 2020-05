Raúl Jiménez no quiere salir del Wolverhampton y no le importan los rumores que lo ponen en otras ligas de Europa

El delantero manifestó su deseo de permanecer en la Premier League

El canterano de América, Raúl Jiménez, quien ahora se desempeña como delantero en el Wolverhampton, es uno de los mejores delanteros del fútbol inglés en la temporada 2019-20, razón por la cual mucho se ha especulado sobre su futuro, ya que los rumores lo han puesto en el Manchester City o de regreso en el Atlético de Madrid, entre otros clubes, pero eso es algo que al jugador no le preocupa, ya que dijo estar muy contento con su equipo actual.

¡ABRIMOS DEBATE! ¿Es hora de que Raul Jimenez cambie de equipo? 🤔 pic.twitter.com/aKG8S9MmaY — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 30, 2020

“Me entero a través de las redes sociales; ya me pusieron en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal y cada día sale un equipo nuevo que me quiere, hay que estar tranquilo. Si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien; me gustaría seguir en Inglaterra, estoy contento, adaptado y me gusta la idea”, comentó el llamado “Lobo Mexicano” en entrevista para ESPN.

Y a pesar de que su deseo es permanecer en la Premier League, Jiménez no descartaría salir a otros países si se trata de clubes como el Barcelona o el Real Madrid.

“Si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o del Barcelona, es obvio que no dejas pasar una oportunidad así, pero si me quedo aquí estoy peleando por calificar a Champions League, cosas importantes. Pelear por el titulo parece difícil todavía, pero estamos en los octavos de final en Europa (League), creo que al venir aquí tome una decisión correcta y creo que no me arrepiento”, añadió.

Finalmente aclaró que a pesar de no querer salir de su club, mantiene una mentalidad abierta sobre lo que podría pasar en su futuro, aunque no es algo que le preocupe por el momento.

“Estoy contento (en el Wolverhampton) y soy un jugador importante para la gente y el equipo, estoy bien, no cierro ninguna puerta, estoy abierto a lo que venga pero no me quita el sueño”, sentenció.