Sergio Agüero dice que los futbolistas temen por sus familias si la Premier League se reanuda

La liga de Inglaterra se reanudaría el 12 de junio

Sergio Agüero dice que los futbolistas de la Premier League están “asustados” por ser obligadas a volver a jugar.

El delantero argentino dijo: “La mayoría de los jugadores tienen miedo porque tienen familia, tienen hijos, tienen bebés.

“Cuando volvamos, imagino que estaremos muy tensos, tendremos mucho cuidado y en el momento en que alguien se sienta enfermo, pensarás: ‘¿Qué está pasado allí?'”

“Me asusta, pero estoy aquí con mi novia, no he tenido contacto con otras personas”.

Agüero ha seguido cuidadosamente las pautas del Gobierno, y agregó: “Dicen que hay personas que lo tienen, que no tienen síntomas y que pueden contagiarte, por eso me he quedado en casa. Espero que haya una vacuna para que todo esto termine”.

La Premier League regresará el 12 de junio y los partidos se realizarán a puerta cerradas en terrenos neutrales, solo si el Gobierno da visto bueno.

El defensa del Chelsea, Antonio Rudiger, insistió en que no hay forma de que los juegos se puedan organizar si las vidas se ven amenazadas y preferiría “darle el título al Liverpool”.

