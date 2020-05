Estas son las mascarillas que utilizarán los jugadores cuando vuelva el fútbol

Luego de la suspensión a mediados de marzo debido a la pandemia del nuevo coronavirus, la Premier League inglesa estudia reanudar la temporada a principios de junio y acabar el campeonato a finales del mes siguiente,

Los partidos se disputarían a puerta cerrada, con un máximo de 400 personas en cada estadio seleccionando, incluyendo periodistas y trabajadores que se sometan antes a la prueba del coronavirus y den negativo. Además, los futbolistas se entrenarán por separado

Pero entre las medidas que podría adoptar la liga inglesa, llama la atención la utilización de mascarillas al menos durante los entrenamientos que en algunos clubes ya comenzaron de manera individual.

Según reveló Daily Mail, al menos cuatro equipos ya se comunicaron con la compañía Altitude Mask, con sede en Dubai, para adquirir el modelo de máscara N95, diseñado especialmente para proteger a los atletas contra Covid-19. No se sabe todavía si se podrían implementar para los partidos.

Premier League clubs are in talks over providing players with a revolutionary protective face mask as top-fight officials prepare to impose strict hygiene proposals. #MUFC [Mail] pic.twitter.com/9vd3cqmXCn

— United Zone (@ManUnitedZone_) April 30, 2020