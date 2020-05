7 errores en los que están cayendo los padres de ahora

El exceso de trabajo o no confiar en sus capacidades son algunos ejemplos de lo que los padres están haciendo mal con sus pequeños

Los padres siempre están pensando en cómo hacer felices a sus hijos, buscan que sean independientes, que logren sus metas y salgan adelante ante los retos de su infancia. Pero en el afán de darles lo mejor, los mismos padres suelen cometer errores sin estar conscientes del daño que pueden causarles y por eso hay que poner atención para afectar a los hijos en menor posibilidad.

Sin importar la edad que tenga el menor, la madre o el padre debe tener presente que a diario ellos son la gran influencia en el desarrollo de los menores, por ser el primer vínculo afectivo con el que se relacionan y aprenden, y porque suelen imitar el ejemplo que se les de en casa.

¿Cuáles son estos errores y qué daño pueden causar en la vida futura de los hijos?

No escucharlos. Un error común sobre todo cuando son pequeños los hijos, es que cuando ellos desean compartir sus fantasías a sus padres, muchas veces ellos no les ponen la debida atención ya que tienen mil pendientes en su mente por resolver. Esto causará que, al crecer, los hijos ya no querrán compartir nada de lo que piensan.

Tecnología ilimitada. La mayoría de los padres dejan que sus hijos pequeños tengan contacto con cualquier dispositivo móvil con la finalidad de entretenerlos. Existen muchos riesgos tanto en la salud física como emocional de los hijos al dejarlos todo el tiempo con un dispositivo móvil.

No confiar en ellos. Muchos padres en realidad no confían en sus hijos ya que tienen miedo a que les pase algo malo que los pueda dañar, por ello adquieren comportamientos sobreprotectores. Al hacerlo de esa manera es lógico que en un futuro se dañe la seguridad en ellos.

Tapar la culpa con regalos. Lamentablemente en la actualidad ambos padres tienen que salir de casa para trabajar y así poder mantener a la familia, lo que resta estar tiempo con los hijos. Al crecer ellos siempre desearán tener más y más cosas, sin poner límites a sus deseos, exigiendo más de la cuenta de lo que en realidad pueden darles sus padres.

Exigir más y más. Muchas veces los padres deseamos que los hijos logren sus metas y sean personas que realicen sus sueños, por ello sin estar conscientes, exigimos a los hijos más de lo que en realidad ellos pueden hacer. El error está en no conocer cuáles son las habilidades y destrezas de cada hijo, ya que todos tenemos dones y cualidades distintas.

Enseñar que no hay nadie mejor que ellos. Esto puede ser un error, ya que si no los hacemos ser empáticos con los demás puede ser que en un futuro ellos mismos se idealicen y se conviertan en personas egocéntricas, incluso narcisistas. Brindemos amor a los hijos, sin hacerlos creer que son distintos a los demás.

Esconder los sentimientos. Es común que los padres oculten sus sentimientos y emociones cuando están los hijos presentes con tal de que ellos no se preocupen. Pero es válido que los hijos aprendan que todos tenemos sentimientos y que es bueno dejarlos fluir cuando las cosas van mal.