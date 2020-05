Mamá de Edith González piensa que su hija sigue viva

Doña Ofelia está triste porque Edith ya no llega a visitarla, piensa que ésta se ha olvidado de ella

Doña Ofelia, la mamá de Edith González, parece que aún no supera la partida de su hija, quien el próximo 13 de junio cumplirá un año de muerte.

Al parecer una amiga muy cercana a la familia ha hecho estas aseveraciones. Lorena Velázquez, primera actriz mexicana, que es considerada por muchos la reina del “cine fantástico”, expuso que Doña Ofelia aún tiene la esperanza de ver a su hija aparecer por la puerta de su casa.

“Ella no cree que Edith haya muerto, ella lo único que te dice es: ‘ay Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?”, cuenta Velázquez en entrevista con el programa De Primera Mano.