Pau Gasol envía enorme pastel a Vanessa Bryant por cumpleaños de Gigi

Kobe y Gianna Bryant fallecieron trágicamente en un accidente de helicóptero el 26 de enero. Vanessa Bryant se ha mantenido fuerte y cada vez que puede publica homenajes a su esposo e hija.

En el cumpleaños 14 de Gigi, Vanessa publicó unas hermosas palabras para honrar a Gigi.

Y el ex compañero de equipo y amigo de Kobe Bryant, Pau Gasol, también se aseguró de celebrar a Gianna al enviar a la familia Bryant un hermoso pastel de cumpleaños que decía “Feliz cumpleaños GIGI” en la parte superior. El pastel tenía un hermoso diseño con alas que simulaban un ángel.

.@paugasol and his wife, Cat, sent the Bryant family a cake for Gigi's 14th birthday 💛💜

(via Vanessa Bryant/Instagram) pic.twitter.com/sEyHl1FLtK

— ESPN (@espn) May 1, 2020