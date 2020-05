Madres que se hicieron virales por su humor durante esta cuarentena, ¡seguro te sentiste igual en algún momento!

Corre, rápido, felicita a tu mamá. En Estados Unidos, el próximo domingo es el día de la madre. Pero visto lo visto, y ante la situación sin precedentes que vivimos, se merecen que les recordemos nuestro amor. Será un día de lo más atípico, pero no por ello menos especial.

Pero aunque aquí todavía hay que esperar, en otros países se ha celebrado hoy.

Eso sí, pocas celebraciones en común, madres e hijos, ha habido. Confinados por el coronavirus, solo aquellas que ya vivían con los hijos de antes habrán podido amanecer y recibir un abrazo de sus hijos.

Está claro que el coronavirus lo ha cambiado todo.

Lo que no debe cambiar es el deber de agradecer a las madres su cariño y esfuerzo por todo lo que hacen por nosotros.

Para muestra de esos sacrificios y grandes momentos, en redes sociales hay unas cuantas historias de todo lo que ha dado de sí la cuarentena. Prepárate para reír un rato.

Otra madre compartió que su hijo le pidió tener una reunión por zoom. El niño estaba en la habitación de al lado y solo quería que la mamá le llevara agua. ¡Cuánta paciencia!

So my 8-year-old son just sent me a Zoom meeting request from one room away. When I logged in, he asked me to bring him some water…

This can’t be the new normal. pic.twitter.com/Tcwke2doK1

— Noah “I miss people” Evslin (@nevslin) April 27, 2020