Qué hacer si te depositan el cheque de estímulo en una cuenta de banco equivocada

Si estás en esta situación, hay una forma de rastrear tu dinero

Aunque no lo creas, algunas personas se están dando cuenta de que, al rastrear su cheque de estímulo, este dinero ya ha sido enviado, pero a una cuenta bancaria que no reconocen o que ya no usan.

Esto podría ocurrir porque el IRS está utilizando automáticamente la información bancaria de tu declaración de impuestos de 2019 o 2018 para enviar tu cheque de estímulo. El asunto es que el IRS podría tener una cuenta bancaria equivocada, según se informó en The Motley Fool.

Por ejemplo, al presentar tu declaración de impuestos de 2018 y 2019, pudiste haber elegido que te dieran un reembolso en una tarjeta de débito prepago en lugar de que te lo dieran en una cuenta bancaria tradicional. Una vez que recibiste el dinero, probablemente nunca volviste a usar esta tarjeta, pero es la que el IRS tiene en sus datos, y es en donde te enviaría el dinero del estímulo.

También es posible que, al presentar tu declaración de impuestos de 2018 y 2019, tu reembolso se haya depositado directamente en tu cuenta bancaria. Pero quizá cerraste esa cuenta después y cambiaste de banco. En este caso, el IRS podría tener la información de esta cuenta que ya no usas, por lo que te habría depositado el dinero en ella.

En estos y otros casos, el problema radica en que el IRS no tiene la información de tu cuenta de banco actual, y debes recordar que ellos están utilizando automáticamente la información bancaria de tu declaración de impuestos de 2019 o 2018 para enviarte el pago del cheque.

¿Qué hacer si se equivocaron de cuenta?

Si la cuenta bancaria a donde enviaron el pago de estímulo está cerrada y ya no está activa, el banco debe rechazar el depósito y devolver el dinero al IRS. Para saber si tu pago fue a uno de estos dos tipos de cuenta, debes confirmar que devolvieron el pago al IRS en el portal Get My Payment.

Después de que el IRS procese la devolución, se te enviará un cheque por correo y también te avisarán de esto en el portal Get My Payment. Recuerda que el pago se enviará a la dirección que figura en tu declaración de impuestos más reciente, por lo que, si te acabas de mudar recientemente, es importante que actualices tu dirección actual en el Servicio Postal.

Toma en cuenta que, según el IRS, tu pago se enviará a la dirección que pusiste en la declaración de impuestos de 2019 o 2018, o a la dirección que tienes registrada en el Servicio Postal de los Estados Unidos, cualquiera de estas que esté más actualizada.

