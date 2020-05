Whole Foods dará mascarillas faciales GRATIS a todos sus clientes

La empresa gastará $800 millones en productos de sanitización

Whole Foods, propiedad de Amazon, pronto comenzará a regalar máscaras desechables gratuitas a los clientes que vayan a sus tiendas, ya que comenzará a solicitar que todos usen una mientras están dentro de las sucursales, según se informó en MSN.

Las máscaras comenzarán a estar disponibles para los clientes a partir de la próxima semana. “Para ayudar a proteger la seguridad y la salud de los miembros de nuestro equipo y las comunidades, solicitaremos a los clientes que usen máscaras en las tiendas Whole Foods Market”, dijo la compañía en un comunicado.

“Dentro de la próxima semana, ofreceremos máscaras desechables gratuitas a todos los clientes de Whole Foods Market en todo el país cuando lleguen a la tienda a comprar. Si los clientes aún no tienen su propia cubierta para la cara, podrán recoger una máscara en la entrada de la tienda Whole Foods Market”, añadió la empresa.

Whole Foods también dio a conocer que planea gastar más de $800 millones de dólares en la primera mitad del año en máscaras, desinfectantes para manos, cámaras térmicas, termómetros, toallitas desinfectantes, guantes, estaciones de lavado de manos adicionales y rociadores desinfectantes, entre otras cosas más, de acuerdo con Digital Trends.

Cabes señalar que, a principios de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomendaron el uso de cubrebocas para salir en público, con el fin de reducir el riesgo de contagio del COVID-19.

