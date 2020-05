Temblores idénticos separados por 12 horas sacuden Chatsworth, en el noroeste de Los Ángeles

Lo más extraño del sismo ocurrido la tarde del domingo en el área de Los Ángeles, con epicentro en la localidad de Chatsworth, es que apenas 12 horas antes hubo otro prácticamente idéntico en el mismo lugar.

El sismo del domingo a las 2:45 pm tuvo una intensidad de 3.2 grados.

M3.2 #earthquake 25mi NW of #LosAngeles, CA at 02:45pm. 0mi WNW of Chatsworth, CA — https://t.co/FIqlOMFg4Y pic.twitter.com/qYQq3Ta0Gj

— LA Earthquakes (@LA_Earthquakes) May 3, 2020