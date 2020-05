¿Es muy pronto? Entérate cuando están programados para salir de Galveston los cruceros de Carnival; la fecha te puede sorprender

GALVESTON – La línea de cruceros Carnival Cruises anunció su plan de reabrir en fases y Galveston se encuentra incluido en lo que sería la reactivación de sus servicios.

El lunes Carnival dijo que si todo marcha bien el 1 de agosto comenzarán a operar en los puertos de Galveston, Miami y Puerto Cañaveral.

La información fue anunciada en un comunicado de prensa. La compañía mencionó varios puntos claves que serán cruciales para poder seguir adelante con sus planes. Las líneas de cruceros tuvieron que cerrar por la pandemia del COVID-19 y varios sufrieron severos brotes del virurs.

Update on important information regarding our service pause extension. pic.twitter.com/zeQq6K2FCP

— Carnival Cruise Line (@CarnivalCruise) May 4, 2020