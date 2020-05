Texas va por buen camino; Por dos días consecutivos se registraron más personas recuperadas de COVID-19 que casos activos

TEXAS – Dos días después de haber comenzado la Fase 1 para reabrir Texas el gobernador Greg Abbott anunció buenas noticias relacionadas con la cantidad de casos activos de COVID-19.

El mandatario informó el domingo en su cuenta de Twitter que el número de texanos recuperados del virus excedió la cantidad de casos activos en el estado, por dos días consecutivos.

GREAT NEWS:

The number of Texans who have RECOVERED from #COVID19 now exceeds the number of active COVID cases for the past 2 days.

That’s exactly what we want to see.

Texas ranks 3rd highest among states for number of people who have recovered from #coronavirus. #txlege

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 3, 2020