Kobe Bryant rompe el corazón de estrellas de la NBA con su aparición en ‘The Last Dance’

El quinto episodio de The Last Dance el domingo por la noche comenzó con algunos recuerdos de Michael Jordan enfrentando al Kobe Bryant en el Juego de Estrellas de la NBA de 1998.

También incluyó una entrevista con Kobe Bryant antes de su muerte, lo cual fue un momento triste para los fans del básquetbol y las estrellas de la NBA.

Kobe habló sobre la forma en que Michael Jordan lo apoyó cuando era joven, ayudándolo a superar algunas dificultades y estando para él a través de los años.

Kobe también habló sobre quién ganaría los juegos 1 a 1 porque, y dijo que Jordan lo creó todo y no había comparaciones con él.

La aparición de Kobe en The Last Dance tuvo reacciones muy sentidas, con justa razón.

“Ese intro me destrozó, hombre. Desearía que Kobe estuviera aquí para ver a este hombre. ¡Gracias por compartir ese hermoso y especial material de archivo Mike. Te extrañamos Bean”, escribió Quinn Cook.

😥😥😥😥 that intro just tore me apart man. Man I wish Kobe was here to see this man. Thank you for sharing that beautiful and special footage Mike! We miss you Bean❤️🙏🏽! #TheLastDance

— Quinn Cook (@QCook323) May 4, 2020