Marco Antonio Solís festejará el Día de las Madres con una emotiva serenata

Quiero compartir con la madres más encantadoras una SERENATA para festejar el #DíaDeLasMadres. Este evento único y muy especial en una fecha tan emblemática será un espacio donde 100 mamás podrán estar en vivo en una serenata que estaré dando para ellas de manera remota. ¿Cómo participar? 1-. Etiqueta a 3 amigos en esta publicación. 2-. Manda un video de MÁXIMO 1 minuto cantando una estrofa o el coro de la canción que más te enamora de MAS al correo electrónico digital@marcoantoniosolis.com junto con un mensaje que resuma que es lo mejor de ser mamá para ti o qué es lo que hace a tu mamá la más especial en caso de ser un hijo que nomine a su mamá para participar. Es MUY IMPORTANTE que pongas desde qué país nos estás escribiendo 3-. Espera los resultados el 8 de mayo junto con las instrucciones para poder enlazarte el 9 de mayo a la serenata. Se eligirán a 100 mamás de diferentes partes del mundo para ser parte de este mágico evento ¡Tú puedes ser una de ellas! ¡Mucha suerte!🌹🌹🌹