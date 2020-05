Matan a balazos a guardia de seguridad de Michigan que dijo a cliente que usara mascarilla

Un guardia de seguridad de Flint, Michigan, murió baleado el pasado viernes después de decirle a una cliente que su hijo debía usar mascarilla para entrar a una tienda de Family Dollar, según aseguró este lunes la fiscalía.

Calvin Munerlyn, que custodiaba la entrada del supermercado, dijo a Sharmel Lashe Teague, de 45 años, que los clientes debían cubrirse boca y nariz para entrar a la tienda, contó el fiscal del condado de Genesee, David Leyton, en una conferencia de prensa.

La mujer gritó a Munerlyn, le escupió y se fue. Pero la cosa no quedó ahí. 20 minutos después, el coche de Teague regresó. De él bajaron su esposo Larry Edward Teague, de 44 años, y su hijo, Ramonyea Travon Bishop, de 23, y confrontaron al guardia de seguridad. Así dijeron testigos del suceso y confirmaron los investigadores al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. Bishop sacó una pistola y disparó a Munerlyn.

Leyton dijo que Munerlyn estaba llevando a cabo su labor de proteger a los demás y hacer cumplir la orden ejecutiva estatal. En Michigan, las personas están obligadas a llevar mascarillas al entrar a los establecimientos, que se reservan el derecho a negar la entrada a quienes no cumplan con el mandato.

El primer teniente especial, David Kaiser, dijo que la policía del estado detuvo a Sharmel Teague los dos hombres se dieron a la fuga y continúan en búsqueda y captura.

La familia del guardia de seguridad creo una cuenta en GoFundMe para costear los gastos fúnebres que la tarde de este lunes ya había multiplicado por cinco la cantidad objetivo y ha alcanzado más de $51,000 dólares de donación.

A security guard at a Dollar Store in Flint, Michigan was shot to death by the husband of a woman the guard had asked to put on a mask. The guard killed was Calvin Munerlyn. https://t.co/UTFDudnqGx

— José (@josecanyousee) May 4, 2020