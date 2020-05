¿Tan mal le fue? Este entrenador argentino pensó en retirarse después de dirigir al Pachuca

El ex delantero dirigió a los tuzos en el Apertura y Clausura 2019

Martín Palermo fue uno de los delanteros argentinos más importantes de la década de los 2000, donde es recordado defendiendo los colores del Boca Juniors. Tras su retirada de las canchas, Palermo comenzó su carrera como entrenador, pero no ha conseguido el mismo éxito que dentro del terreno de juego e incluso pensó en retirarse del banquillo tras sus malos resultados al frente del Pachuca de la Liga MX.

En entrevista con la estación de radio 90.7 FM de Argentina, Palermo confesó su sentir tras su trayectoria con el equipo mexicano que dirigió durante el Apertura y Clausura 2019: “En este último tiempo trabajé mucho la insatisfacción que me causaba ser un entrenador y competir con lo que fui como jugador. A veces me sentía frustrado. Me decía a mí mismo, si esto no lo voy a disfrutar, mejor me dedico a otra cosa. Me planteé seriamente la posibilidad de dejar de dirigir.

En su carrera como entrenador, Palermo ha dirigido a cuatro equipos, dos argentinos: Godoy Cruz y Arsenal, Unión Española de Chile y Pachuca de México. Su porcentaje de efectividad total es de 47.70% con 79 victorias, 65 empates y 67 derrotas.