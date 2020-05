Video: Que grosero; un hombre empuja a un guardabosques al agua mientras explicaba las reglas de distanciamiento social

AUSTIN – Un hombre de 25 años fue arrestado y se le entablaron cargos de intento de asalto en contra de un servidor público luego de que un guardabosques de Texas fue empajado a un lago cuando estaba tratando de explicarle a un grupo de personas las reglas de distanciamiento social implementadas en un parque estatal del área de Austin.

El hombre que empujo al guardabosques fue captado en video que se hizo viral en las redes sociales.

PARK PUSHING: Video shows a park ranger trying to get a crowd at Commons Ford Park to social distance before being pushed into Lake Austin. READ THE FULL STORY: https://t.co/JW8mzICvqD pic.twitter.com/gxiUKE20ZG

— KXAN News (@KXAN_News) May 2, 2020