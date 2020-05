A los 53 años, Mike Tyson pega tan fuerte que su nuevo manager teme por su vida

Mike Tyson, uno de los mejores pesos completos de todos los tiempos, está por regresar a los encordados luego de 15 años de su última pelea profesional.

Mike ha estado entrenando con el coach Rafael Cordeiro, un reconocido preparador de peleadores de Artes Marciales Mixtas para hacer peleas de exhibición, pero no con cualquiera.

.@MikeTyson still has it!! You don’t stop being the baddest man on the planet because you’re in your 50’s!!! #MikeTyson pic.twitter.com/nRMeuHSiX5

— David Haye (@mrdavidhaye) May 2, 2020