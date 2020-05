Bollos de esponjosos con sólo 3 ingredientes y 10 minutos en el horno

Para disfrutar con mermelada en el desayuno o con puré de papas y pollo frito

Si tus ganas de hornear pan quieren algo práctico y rápido, los esponjosos bollos británicos levantan la mano. Son tan fáciles de hacer y lo mismo puedes acompañarlos de crema, con la clásica mermelada de fresa que acompañar tu puré de papa y pollo frito.

No hay una receta única para hacer bollos. Los bollos ingleses tradicionales pueden incluir pasas o grosellas, pero a menudo son simples, y se basan en mermelada, conservas, cuajada de limón o miel para agregar sabor.

Por ahora una receta básica y sencilla que requiere solo tres ingredientes, que no te agobia y que puedes tener en poco tiempo.

Te aconsejamos no trabajar demasiado la masa, para que tus panecillos no sean pastosos y pesados. Una vez que tu masa está lista, forma los bollos y no esperes para meterlos al horno.

Ingredientes

(Para 12 bollos)

450 g / 1 lb de harina de levadura

250ml de limonada

250 ml de crema fresca

Preparación

Precalienta el horno a 210 ° C/ 420 ° F Espolvorea ligeramente con harina la bandeja de hornear. Tamiza la harina en un tazón grande, agrega la crema e incorpora gradualmente la limonada. Coloca la masa en una superficie ligeramente enharinada y presione suavemente hasta que tenga ½ pulgada de espesor. Cortea los bollos con un cortador o un vaso. Hornea entre 10 y 12 minutos hasta que se vean dorados. Deje enfriar y disfruta

Sabías qué?

Los bollos son de orígen escocés. Originalmente se hacían con avena en una sola pieza redonda en la que se marcaban 4 o 6 triángulos, a la plancha en fuego abierto. Posteriormente se usaba la estufa y por último, en el horno y en piezas separadas como se hace actualmente.