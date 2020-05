¿Buena inversión? Fanático paga 60 mil dólares para jugar con Shaquille O’Neal

El dinero será donado en su totalidad a Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry

Sea la que sea nuestra disciplina favorita, es un hecho que todos tenemos ídolos deportivos y haríamos lo que fuera por poder jugar a su lado aunque sea por unos minutos, incluso llegar a pagar mucho dinero.

Hace unos días, Shaquille O’Neal hizo alianza con Fanatics y All In Challenge Foundation para subastar la oportunidad de que cinco personas jugaran contra la leyenda viviente del básquetbol en un encuentro de 3 contra 3. Tras varias pujas, el ganador, cuyo nombre no se reveló por seguridad, pagó 60 mil dólares por pisar la duela con el Shaq.

De acuerdo a la página de Fanatics, esos 60 mil dólares serán donados en su totalidad a Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry, asociaciones encargadas de hacer llegar comida a quienes más lo necesitan en las épocas de crisis como la que estamos pasando por el coronavirus.