Los 6 alimentos que nunca deberían de estar en tus cenas

Existen algunos alimentos que es mejor evitar por las noches. Conoce las mejores recomendaciones para cenar rico y saludable

Seguramente en más de una ocasión has escuchado no cenes hidratos de carbono, es malo y causará que subas de peso ¿Pero realmente es cierto? Lo primero y más importante es entender que existen alimentos que son saludables, nutritivos y que brindan muy buenos niveles de energía los cuales no son tan recomendables a la hora de la cena y eso no quita que sean una maravillosa alternativa para consumir en otros momentos del día. También se encuentran aquellos alimentos que es mejor evitar.

Los 6 grupos de alimentos que es mejor no cenar:

A continuación te presentamos una lista de aquellas comidas que no es recomendable consumir en la noche, esto se debe en gran parte a su excesivo contenido en calorías que se deriva en altos niveles de grasa, sodio y en algunos casos azúcares. Lo que sucede con el consumo de estos alimentos por las noches es simple, para el sistema digestivo son mucho más difíciles de procesar y esto se deriva en inflamación, digestiones pesadas, gases, sensación de pesadez y distensión abdominal. También su consumo se relaciona con diversas alteraciones en el sueño y sí, cuando se consumen de manera recurrente y en exceso causan aumento de peso.

Evita todo tipo de alimentos procesados, con esto nos referimos a cualquier comida previamente preparada como es el caso de sopas, cremas, pastas y en genera comida empaquetada. No cenes lácteos, mucho menos quesos fuertes son calóricos y pesados, en general su consumo por las noches se relaciona con inflamación. Una buena alternativa es consumir leche vegetal como la de almendra, avena, nuez o arroz. Olvídate de los embutidos, en muchas ocasiones utilizamos este tipo de productos para cenar algún emparedado; sin embargo no son una buena opción ya que son ricos en sodio y provocan retención de líquidos por la noche. Evita el consumo de alimentos ricos en grasas y con preparaciones que la contengan como es el caso de las comidas fritas o capeadas. No consumas harinas refinadas, en general los productos que la contiene son bastante procesados. Evita la ingesta de pan industrial, bollería y pan dulce, contienen muchas calorías, grasa y azúcares. Bajo ninguna circunstancia cenes con refrescos, la realidad es que se relacionan con efectos negativos sobre la salud. Alteran el funcionamiento digestivo, aumentan los niveles de glucosa en la sangre, no hidratan, afectan la salud bucal y se relacionan con sobrepeso.

Algunas recomendaciones para cenar sano y ligero: