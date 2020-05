Ricardo la Volpe criticó a Cuahtémoc Blanco y al Bofo Bautista por ser “decepcionantes”

El entrenador afirmó que no entendían su sistema de juego

Ricardo Antonio La Volpe, quien apenas hace unos días anunció su retiro como director técnico, confesó quienes fueron los jugadores que más le agradó dirigir y también aquellos que lo decepcionaron.

En una entrevista para ESPN, el Bigotón no se guardó nada, y al ser cuestionado sobre temas de táctica y adaptación a un sistema, criticó especialmente a dos futbolistas que fueron ídolos en sus equipos, Adolfo Bautisya y Cuauhtémoc Blanco.

“¿Los que más me decepcionaron? Cuauhtémoc y el Bofo, los dos jugadores talentosos que me decepcionaron porque no entendían lo que es el sistema y el sacrificio. No entendían la estrategia”, afirmó el técnico formado en México en entrevista para ESPN.

De igual forma, La Volpe tuvo una gran relación con otros jugadores, que siempre se apegaron y se comprometieron a su idea futbolística, como Sinha, brasileño que incluso se naturalizó mexicano y jugó en el Mundial de Alemania 2006 con el Tri.

“Sinha era un 8 moderno, te hacía de todo hacia adelante y tenía sacrificio, entendía lo que quería”, destacó.

Asimismo nombró a otros tres futbolistas que fueron trascendieron por su calidad dentro del terreno de juego.

“Otro fue Rafa Márquez, uno de los mejores, siempre tiempista y con buen manejo. Por supuesto Cardozo como 9 porque no solo era goleador implacable, te aguantaba el juego. Vicente Sánchez, otro que cuando jugaba con Cardozo me divertía”, concluyó.